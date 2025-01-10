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«Идеальный день для меня». Тодорова — о бронзе в спринте на Кубке мира в Оберхофе

«Идеальный день для меня». Тодорова — о бронзе в спринте на Кубке мира в Оберхофе
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Болгарская биатлонистка Милена Тодорова высказалась о третьем месте в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Это был идеальный день для меня, действительно не могу в это поверить. Была сосредоточена на выстреле, потому что знала: условия действительно сложные. Думаю, сегодня у нас были очень хорошие лыжи, мои лыжи сегодня были просто великолепны. Потом сконцентрировалась на лыжах, поскольку у меня был второй номер, и я не знала, как у меня идут дела. Так что просто продолжала ехать и стрелять, вот и всё», — приводит слова Тодоровой Fondo Italia.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
09 января 2025, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Пола Боте
Франция
22:52.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+31.1
3
Милена Тодорова
Болгария
+35.0

Напомним, победительницей гонки стала француженка Пола Боте. Вторую строчку заняла представительница Норвегии Марен Ельмесет Киркеэйде.

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