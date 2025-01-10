«Идеальный день для меня». Тодорова — о бронзе в спринте на Кубке мира в Оберхофе

Болгарская биатлонистка Милена Тодорова высказалась о третьем месте в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Это был идеальный день для меня, действительно не могу в это поверить. Была сосредоточена на выстреле, потому что знала: условия действительно сложные. Думаю, сегодня у нас были очень хорошие лыжи, мои лыжи сегодня были просто великолепны. Потом сконцентрировалась на лыжах, поскольку у меня был второй номер, и я не знала, как у меня идут дела. Так что просто продолжала ехать и стрелять, вот и всё», — приводит слова Тодоровой Fondo Italia.

Напомним, победительницей гонки стала француженка Пола Боте. Вторую строчку заняла представительница Норвегии Марен Ельмесет Киркеэйде.