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Белорус Лазовский победил в спринте на 4-м этапе КР в Рязани, Латыпов — на шестом месте

Белорус Лазовский победил в спринте на 4-м этапе КР в Рязани, Латыпов — на шестом месте
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию за 22.34,6, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. Спринт 10 км
10 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
22:58.4
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+3.3
3
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
+7.5

Серебряную медаль завоевал Карим Халили, выступающий за Москву. Он отстал от лидера на 23,8 секунды, не допустив ни одного промаха в стрельбе. Представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков замкнул тройку сильнейших с отставанием от победителя в 27,1 секунды при безошибочной стрельбе. Призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов занял шестое место.

Александр Логинов и Даниил Серохвостов не принимали участия в гонке из-за болезни.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Спринт 10 км. Мужчины:

  1. Дмитрий Лазовский (Республика Беларусь) — 22.34,6 (0 промахов).
  2. Карим Халили (Москва) — отставание  23,8 (0).
  3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +27,1 (0).
  4. Максим Воробей (Республика Беларусь) +29,8 (0).
  5. Алексей Вагин (ХМАО-Югра)  +31,3 (0).
  6. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +33,8 (0).
Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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