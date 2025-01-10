Белорус Лазовский победил в спринте на 4-м этапе КР в Рязани, Латыпов — на шестом месте

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию за 22.34,6, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал Карим Халили, выступающий за Москву. Он отстал от лидера на 23,8 секунды, не допустив ни одного промаха в стрельбе. Представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков замкнул тройку сильнейших с отставанием от победителя в 27,1 секунды при безошибочной стрельбе. Призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов занял шестое место.

Александр Логинов и Даниил Серохвостов не принимали участия в гонке из-за болезни.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.

Спринт 10 км. Мужчины: