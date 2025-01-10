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«От соревнований отстранят США?» Тренер норвежских биатлонистов — о словах Трампа

«От соревнований отстранят США?» Тренер норвежских биатлонистов — о словах Трампа
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался о словах Дональда Трампа, который 20 января вступит в должность президента США. Ранее Трамп заявил о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

«Следующими после России и Беларуси от международных соревнований отстранят США?» — прокомментировал новость Мазе на своей странице в социальных сетях.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года. Они выступают на турнирах внутри России, таких как Кубок и чемпионат России, а также Кубок Содружества.

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