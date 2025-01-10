Кубок мира по биатлону, 4-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

Сегодня, 10 января, в немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало — в 16:20 мск.

Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Мужчины, спринт 10 км. Стартовый лист (частично):

5. Никлас Хартвег (Швейцария)...

16. Мартин Понсилуома (Швеция)...

22. Йеспер Нелин (Швеция)...

24. Лукас Хофер (Италия).

25. Эмильен Клод (Франция).

26. Филипп Хорн (Германия)...

29. Симон Эдер (Австрия)...

32. Йоханнес Кюн (Германия)...

36. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия)...

44. Кэмпбелл Райт (США)...

46. Эмильен Жаклен (Франция)...

48. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)...

50. Себастиан Самуэльссон (Швеция)...

52. Вебьёрн Сёрум (Норвегия)...

56. Тарьей Бё (Норвегия)...

58. Кентен Фийон Майе (Франция)...

60. Яков Фак (Словения)...

62. Йоханнес Бё (Норвегия)...

64. Мартин Улдаль (Норвегия)...

66. Данило Ритмюллер (Германия)...

68. Филипп Наврат (Германия)...

70. Эрик Перро (Франция)...

72. Фабьен Клод (Франция).