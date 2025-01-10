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Полина Плюснина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка России по биатлону

Полина Плюснина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка России по биатлону
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Российская биатлонистка Полина Плюснина одержала победу в спринте на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Рязани. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 21.32,8, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла лидер общего зачёта Наталия Шевченко с одним промахом. Тройку призёров замкнула Тамара Дербушева без промахов.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. Спринт 7.5 км
10 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
21:32.8
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+9.6
3
Тамара Дербушева
Свердловская область
+11.5

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Спринт 7,5 км. Женщины:

  1. Полина Плюснина — 21.32,8 (0 промахов).
  2. Наталия Шевченко — отставание 9,4 (1).
  3. Тамара Дербушева +11,5 (0).
  4. Анастасия Халили +17,6 (2).
  5. Виктория Метеля +24,9 (1).
  6. Кира Дюжева +30,5 (1).
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