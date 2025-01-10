Полина Плюснина выиграла спринт на 4-м этапе Кубка России по биатлону
Российская биатлонистка Полина Плюснина одержала победу в спринте на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Рязани. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 21.32,8, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла лидер общего зачёта Наталия Шевченко с одним промахом. Тройку призёров замкнула Тамара Дербушева без промахов.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Спринт 7,5 км. Женщины:
- Полина Плюснина — 21.32,8 (0 промахов).
- Наталия Шевченко — отставание 9,4 (1).
- Тамара Дербушева +11,5 (0).
- Анастасия Халили +17,6 (2).
- Виктория Метеля +24,9 (1).
- Кира Дюжева +30,5 (1).
Материалы по теме
Комментарии