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Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Бажин сохранил лидерство, Латыпов — второй

Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Бажин сохранил лидерство, Латыпов — второй
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Биатлонист Кирилл Бажин, представляющий Свердловскую область, сохранил первое место в спринтерском зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 10 января, он показал седьмой результат в спринте на 10 км в рамках четвёртого этапа в Рязани, после которого в его активе стало 167 очков.

Второе место занимает Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), отстающий от лидера на 18 очков. На третью строчку поднялся ещё один представитель Башкортостана, Антон Бабиков (143).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринтерский зачёт:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 167 очков.
2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 149.
3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 143.
4. Антон Смольский (Беларусь) — 134.
5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 126.
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 121.

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