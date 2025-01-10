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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов сохранил лидерство, Серохвостов — вне топ-10

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов сохранил лидерство, Серохвостов — вне топ-10
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, сохранил первое место в спринтерском зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 10 января, он показал шестой результат в спринте на 10 км в рамках четвёртого этапа в Рязани, после которого в его активе стало 252 очка.

На второе место в рейтинге поднялся ещё один представитель Башкортостана Антон Бабиков с отставанием от лидера на шесть очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин из Свердловской области, набравший 235 баллов. Пропустивший все гонки на третьем этапе в Ижевске и спринт в Рязани экс-лидер общего зачёта Даниил Серохвостов опустился на 12-ю строчку (168).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 252 очка.
  2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 246.
  3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 235.
  4. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 226.
  5. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 224.
  6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 216.
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