Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов сохранил лидерство, Серохвостов — вне топ-10

Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, сохранил первое место в спринтерском зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 10 января, он показал шестой результат в спринте на 10 км в рамках четвёртого этапа в Рязани, после которого в его активе стало 252 очка.
На второе место в рейтинге поднялся ещё один представитель Башкортостана Антон Бабиков с отставанием от лидера на шесть очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин из Свердловской области, набравший 235 баллов. Пропустивший все гонки на третьем этапе в Ижевске и спринт в Рязани экс-лидер общего зачёта Даниил Серохвостов опустился на 12-ю строчку (168).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 252 очка.
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 246.
- Кирилл Бажин (Свердловская область) — 235.
- Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 226.
- Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 224.
- Александр Поварницын (Тюменская область) — 216.