Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем спринта на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который стартовал в Оберхофе (Германия). Дистанцию в 10 км он преодолел за 23.36,2, не допустив ни одного промаха.

Вторым стал его соотечественник Фабьен Клод, отстав от лидера на 14,8. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен (+22,1).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины:

Кентен Фийон Майе (Франция) — 23.36,2 (0 промахов). Фабьен Клод (Франция) — отставание +14,8 (0). Эмильен Жаклен (Франция) +22,1 (1). Дмитрий Пидручный (Украина) +28,8 (0). Мартин Улдаль (Норвегия) +29,4 (1).