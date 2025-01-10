Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе одержал первую личную победу с сезона-2021/2022. Это произошло сегодня, 10 января, в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025 Майе стал лучшим, преодолев дистанцию за 23.36,2, не допустив ни одного промаха.

В сезоне-2021/2022 Кентен Фийон Майе стал лучшим в спринте на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины:

Кентен Фийон Майе (Франция) — 23.36,2 (0 промахов). Фабьен Клод (Франция) — отставание +14,8 (0). Эмильен Жаклен (Франция) +22,1 (1). Дмитрий Пидручный (Украина) +28,8 (0). Мартин Улдаль (Норвегия) +29,4 (1).