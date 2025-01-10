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Кентен Фийон Майе одержал первую личную победу с сезона-2021/2022

Кентен Фийон Майе одержал первую личную победу с сезона-2021/2022
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе одержал первую личную победу с сезона-2021/2022. Это произошло сегодня, 10 января, в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025 Майе стал лучшим, преодолев дистанцию за 23.36,2, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
10 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
23:36.2
2
Фабьен Клод
Франция
+14.9
3
Эмильен Жаклен
Франция
+22.1

В сезоне-2021/2022 Кентен Фийон Майе стал лучшим в спринте на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины:

  1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 23.36,2 (0 промахов).
  2. Фабьен Клод (Франция) — отставание +14,8 (0).
  3. Эмильен Жаклен (Франция) +22,1 (1).
  4. Дмитрий Пидручный (Украина) +28,8 (0).
  5. Мартин Улдаль (Норвегия) +29,4 (1).
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