Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Шевченко лидирует, Плюснина — вторая

Биатлонистка Наталия Шевченко лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 10 января, она показала второй результат в спринте на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Рязани, после которого в её активе 202 очка.

Второе место занимает Полина Плюснина, которая выиграла спринт на КР в Рязани. В её активе 169 очков. Тройку сильнейших замыкает Тамара Дербушева с результатом 166 очков.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Спринтерский зачёт: