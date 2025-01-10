Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Шевченко лидирует, Плюснина — вторая

Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Шевченко лидирует, Плюснина — вторая
Комментарии

Биатлонистка Наталия Шевченко лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 10 января, она показала второй результат в спринте на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Рязани, после которого в её активе 202 очка.

Второе место занимает Полина Плюснина, которая выиграла спринт на КР в Рязани. В её активе 169 очков. Тройку сильнейших замыкает Тамара Дербушева с результатом 166 очков.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Спринтерский зачёт:

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 202 очка.
  2. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 169.
  3. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 166.
  4. Виктория Сливко (Тюменская область) — 158.
  5. Кристина Резцова (Московская область) — 154.
Материалы по теме
Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Бажин сохранил лидерство, Латыпов — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android