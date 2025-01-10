Кубок России — 2024/2025, спринтерский зачёт: Шевченко лидирует, Плюснина — вторая
Биатлонистка Наталия Шевченко лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 10 января, она показала второй результат в спринте на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Рязани, после которого в её активе 202 очка.
Второе место занимает Полина Плюснина, которая выиграла спринт на КР в Рязани. В её активе 169 очков. Тройку сильнейших замыкает Тамара Дербушева с результатом 166 очков.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Спринтерский зачёт:
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 202 очка.
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 169.
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 166.
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 158.
- Кристина Резцова (Московская область) — 154.
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