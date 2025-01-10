Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко — лидирует, Сливко — вторая
Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 346 очков.
Вторую строчку занимает Виктория Сливко с результатом 290 очков. Тройку сильнейших замыкает Тамара Дербушева (280).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 346 очков.
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 290.
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 280.
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 273.
- Кристина Резцова (Московская область) — 257.
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 227.
- Светлана Миронова (Свердловская область) — 192.
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