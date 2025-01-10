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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко — лидирует, Сливко — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко — лидирует, Сливко — вторая
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Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 346 очков.

Вторую строчку занимает Виктория Сливко с результатом 290 очков. Тройку сильнейших замыкает Тамара Дербушева (280).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 346 очков.
  2. Виктория Сливко (Тюменская область) — 290.
  3. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 280.
  4. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 273.
  5. Кристина Резцова (Московская область) — 257.
  6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 227.
  7. Светлана Миронова (Свердловская область) — 192.
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