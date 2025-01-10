Кубок мира — 2024/2025, спринтерский зачёт: Йоханнес Бё лидирует, Жаклен стал вторым

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 10 января, он показал 13-й результат в спринте на четвёртом этапе в Оберхофе (Германия). Теперь в его активе 243 очка.

Вторую строчку занимает представитель Франции Эмильен Жаклен с результатом 219 очков. В спринте в Оберхофе он завоевал бронзу. Тройку сильнейших замыкает шведский спортсмен Себастиан Самуэльссон (206).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Спринтерский зачёт:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 243 очка. Эмильен Жаклен (Франция) — 219. Себастиан Самуэльссон (Швейия) — 206. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 204. Мартин Улдаль (Норвегия) — 181.