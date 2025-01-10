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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 597 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 499 очков. Тройку сильнейших замыкает Эмильен Жаклен из Франции (438).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 597 очков.
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 499.
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 438.
  4. Эрик Перро (Франция) — 399.
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 375.
  6. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 340.
  7. Фабьен Клод (Франция) — 335.
  8. Кентен Фийон Майе (Франция) — 323.
  9. Филипп Наврат (Германия) — 306.
  10. Мартин Улдаль (Норвегия) — 301.
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