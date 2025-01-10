Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 597 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 499 очков. Тройку сильнейших замыкает Эмильен Жаклен из Франции (438).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 597 очков. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 499. Эмильен Жаклен (Франция) — 438. Эрик Перро (Франция) — 399. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 375. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 340. Фабьен Клод (Франция) — 335. Кентен Фийон Майе (Франция) — 323. Филипп Наврат (Германия) — 306. Мартин Улдаль (Норвегия) — 301.