Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 597 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 499 очков. Тройку сильнейших замыкает Эмильен Жаклен из Франции (438).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 597 очков.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 499.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 438.
- Эрик Перро (Франция) — 399.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 375.
- Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 340.
- Фабьен Клод (Франция) — 335.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 323.
- Филипп Наврат (Германия) — 306.
- Мартин Улдаль (Норвегия) — 301.
Комментарии