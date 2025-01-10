«Ценю её и очень уважаю». Бреза-Буше поддержала Виттоцци, которая досрочно завершила сезон

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше поддержала итальянку Лизу Виттоцци, которая досрочно завершила сезон-2024/2025.

«Не очень хорошо знаю Лизу, но очень ценю её и очень уважаю таких спортсменов, как она, надеюсь, что она скоро вернётся, но в первую очередь, что считаю самым важным, желаю ей здоровья и быть на высоте физически и ментально. Знаю, что она блестящая девушка и будет знать, как сделать всё правильно и в нужное время», — приводит слова Бреза-Буше Fondo Italia.

Напомним, Лиза Виттоцци заявила, что они с командой решили не форсировать её возвращение, чтобы избежать дальнейших рисков и не ставить под угрозу ближайшие месяцы тренировок, переключив внимание на Олимпиаду-2026.