Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Ценю её и очень уважаю». Бреза-Буше поддержала Виттоцци, которая досрочно завершила сезон

«Ценю её и очень уважаю». Бреза-Буше поддержала Виттоцци, которая досрочно завершила сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше поддержала итальянку Лизу Виттоцци, которая досрочно завершила сезон-2024/2025.

«Не очень хорошо знаю Лизу, но очень ценю её и очень уважаю таких спортсменов, как она, надеюсь, что она скоро вернётся, но в первую очередь, что считаю самым важным, желаю ей здоровья и быть на высоте физически и ментально. Знаю, что она блестящая девушка и будет знать, как сделать всё правильно и в нужное время», — приводит слова Бреза-Буше Fondo Italia.

Напомним, Лиза Виттоцци заявила, что они с командой решили не форсировать её возвращение, чтобы избежать дальнейших рисков и не ставить под угрозу ближайшие месяцы тренировок, переключив внимание на Олимпиаду-2026.

Материалы по теме
«Хотим, чтобы королева вернулась». Тандреволд — о досрочном завершении сезона Виттоцци
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android