«Эта победа многого стоит». Фийон Майе — о спринте на этапе КМ в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Эта победа многого стоит, потому что мне было особенно тяжело в течение двух последних сезонов, а также в начале этого сезона на стрельбе. Много думал о том, что мне нужно сделать, чтобы вернуться на подиум и к победе, и наконец мне это удалось. Особенно счастлив, потому что путь к победе был очень тяжёлым.

Если бы мы хотели спланировать такую гонку с командой, то это было бы невозможно. Но очень счастлив, потому что, разделив этот результат с моими товарищами, я ещё больше воодушевил команду. Очень счастлив», — приводит слова Фийона Майе Findo Italia.

Напомним, Кентен Фийон Майе одержал первую личную победу с сезона-2021/2022. Тогда он стал лучшим в спринте на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).