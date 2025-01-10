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«Эта победа многого стоит». Фийон Майе — о спринте на этапе КМ в Оберхофе

«Эта победа многого стоит». Фийон Майе — о спринте на этапе КМ в Оберхофе
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Эта победа многого стоит, потому что мне было особенно тяжело в течение двух последних сезонов, а также в начале этого сезона на стрельбе. Много думал о том, что мне нужно сделать, чтобы вернуться на подиум и к победе, и наконец мне это удалось. Особенно счастлив, потому что путь к победе был очень тяжёлым.

Если бы мы хотели спланировать такую гонку с командой, то это было бы невозможно. Но очень счастлив, потому что, разделив этот результат с моими товарищами, я ещё больше воодушевил команду. Очень счастлив», — приводит слова Фийона Майе Findo Italia.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
10 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
23:36.2
2
Фабьен Клод
Франция
+14.9
3
Эмильен Жаклен
Франция
+22.1

Напомним, Кентен Фийон Майе одержал первую личную победу с сезона-2021/2022. Тогда он стал лучшим в спринте на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).

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