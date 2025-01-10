«Эта победа многого стоит». Фийон Майе — о спринте на этапе КМ в Оберхофе

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Эта победа многого стоит, потому что мне было особенно тяжело в течение двух последних сезонов, а также в начале этого сезона на стрельбе. Много думал о том, что мне нужно сделать, чтобы вернуться на подиум и к победе, и наконец мне это удалось. Особенно счастлив, потому что путь к победе был очень тяжёлым.
Если бы мы хотели спланировать такую гонку с командой, то это было бы невозможно. Но очень счастлив, потому что, разделив этот результат с моими товарищами, я ещё больше воодушевил команду. Очень счастлив», — приводит слова Фийона Майе Findo Italia.
Напомним, Кентен Фийон Майе одержал первую личную победу с сезона-2021/2022. Тогда он стал лучшим в спринте на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).
- 10 января 2025
-
19:28
-
19:14
-
18:49
-
18:40
-
18:30
-
17:59
-
17:38
-
17:29
-
16:18
-
15:42
-
14:50
-
13:25
-
12:45
-
11:47
-
10:00
-
06:00
-
00:25
- 9 января 2025
-
23:41
-
23:31
-
21:57
-
21:44
-
20:21
-
19:55
-
17:55
-
17:31
-
17:21
-
13:01
-
00:56
-
00:23
-
00:17
- 8 января 2025
-
21:41
-
21:30
-
21:14
-
20:40
-
20:39