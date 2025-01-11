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Жаклен — о спринте в Оберхофе: на Кубке Франции был бы разочарован третьим местом

Жаклен — о спринте в Оберхофе: на Кубке Франции был бы разочарован третьим местом
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о бронзе в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Счастлив, что стал частью этого хет-трика, и это хорошо для команды. Если бы это был Кубок Франции, я был бы разочарован третьим местом, но на Кубке мира ты принимаешь это. Сегодня условия были непредсказуемы от одного спортсмена к другому. На спуске не торопился, потому что не был уверен, что произойдёт с ветром. На подъёме лучшая защита — это нападение, и дал себе пространство для выстрела. Этого было достаточно, чтобы нацелиться на подиум, и я его завоевал. В спорте высшего уровня бывают взлёты и падения. Но если вы принимаете их и стараетесь двигаться вперёд, всегда бывают хорошие дни. Сегодняшний хет-трик — тому подтверждение», — приводит слова Жаклена Fondo Italia.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
10 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
23:36.2
2
Фабьен Клод
Франция
+14.9
3
Эмильен Жаклен
Франция
+22.1

Напомним, весь пьедестал спринта в Оберхофе заняли представители Франции. Золото завоевал Кентен Фийон Майе, второй — Фабьен Клод.

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