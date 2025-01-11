«Мы вознаграждены за свою работу». Фабьен Клод — о спринте в Оберхофе

Французский биатлонист Фабьен Клод высказался о серебре в спринте на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Этот хет-трик также является результатом работы группы, которую мы хотели сформировать два года назад. Некоторые люди не понимали, что нам нужны перемены, но теперь мы вознаграждены за свою работу. Нам также удалось немного поднять свой уровень благодаря работе технических специалистов. В этом году всё идёт хорошо и очень здорово. Завтра в гонке преследования возможно всё, придётся снова выкладываться, а в биатлоне, как известно, ничто не бывает данностью», — приводит слова Клода Ski-Nordique.

Напомним, весь пьедестал спринта в Оберхофе заняли представители Франции. Золото завоевал Кентен Фийон Майе, третий — Эмильен Жаклен.