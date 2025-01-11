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Исполнительный директор СБР Александр Пак: cледующей Гонке чемпионов быть!

Исполнительный директор СБР Александр Пак: cледующей Гонке чемпионов быть!
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак сообщил о проведении Гонки чемпионов в следующем году.

«Следующей Гонке чемпионов быть!» — написал Пак на своей странице в телеграм-канале.

Также предварительно достигнута договорённость относительно формата эстафеты: она начнётся с двух женских этапов (биатлонистки — лыжницы), за ними в таком же порядке стартуют мужчины.

В прошедшем турнире в этом году соревнования состояли из отдельной квалификации лыжников и биатлонистов и смешанной лыжно-биатлонной эстафеты. Победу одержала команда, в которую входили Александр Терентьев, Мария Истомина, Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко.

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