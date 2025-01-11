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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
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Кубок России по биатлону, 4-й этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок России по биатлону, 4-й этап, мужчины, спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 11 января, в Рязани состоится мужская гонка преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции запланировано на 10:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, четвёртый этап, Рязань. Мужчины, гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь).
2. Саид Каримулла Халили.
3. Антон Бабиков.
4. Максим Воробей (Беларусь).
5. Алексей Вагин.
6. Эдуард Латыпов.
7. Кирилл Бажин.
8. Рустам Каюмов.
9. Александр Бектуганов.
10. Денис Иродов...
15. Антон Смольский...
17. Александр Поварницын.

Календарь КР по биатлону
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Новости. Биатлон
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