Кубок мира по биатлону, 4-й этап, женщины: во сколько гонка преследования, стартовый лист

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 января, в немецком Оберхофе состоится женская гонка преследования на 12,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало пасьюта запланировано на 14:30 мск.

Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Женщины, гонка преследования на 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Пола Боте (Франция).

2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

3. Милена Тодорова (Болгария).

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

5. Суви Минккинен (Финляндия).

6. Осеан Мишелон (Франция).

7. Лу Жанмонно (Франция).

8. Соня Лейнамо (Финляндия).

9. Юлия Таннхаймер (Германия).

10. Селина Гротиан (Германия)...

12. Жулия Симон (Франция)...

15. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)...

19. Доротея Вирер (Италия)...

22. Анамария Лампич (Словения)...

28. Франциска Пройс (Германия).