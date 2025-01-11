Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, 4-й этап, женщины: во сколько гонка преследования, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 4-й этап, женщины: во сколько гонка преследования, стартовый лист
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 января, в немецком Оберхофе состоится женская гонка преследования на 12,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало пасьюта запланировано на 14:30 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Женщины, гонка преследования на 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Пола Боте (Франция).
2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
3. Милена Тодорова (Болгария).
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
5. Суви Минккинен (Финляндия).
6. Осеан Мишелон (Франция).
7. Лу Жанмонно (Франция).
8. Соня Лейнамо (Финляндия).
9. Юлия Таннхаймер (Германия).
10. Селина Гротиан (Германия)...
12. Жулия Симон (Франция)...
15. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)...
19. Доротея Вирер (Италия)...
22. Анамария Лампич (Словения)...
28. Франциска Пройс (Германия).

Материалы по теме
Пола Боте одержала дебютную личную победу на Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android