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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
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Кубок России по биатлону, 4-й этап, женщины, пасьют: во сколько начало, где смотреть

Кубок России по биатлону, 4-й этап, женщины, пасьют: во сколько начало, где смотреть
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11 января в Рязани в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025 состоится женская гонка преследования. Дистанция гонки сокращена с 10 км до 7,5 км из-за погодных условий. Прямой эфир покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции в 13:30 мск. Старт гонки в 14:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, четвёртый этап, Рязань. Женщины, гонка преследования 7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Полина Плюснина.

2. Наталия Шевченко.

3. Тамара Дербушева.

4. Анастасия Халили.

5. Виктория Метеля.

6. Кира Дюжева.

7. Динара Смольская (Беларусь).

8. Ирина Шаклеина (Беларусь).

9. Елизавета Каплина.

10. Анна Сола (Беларусь).

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