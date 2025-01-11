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Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на этапе Кубка России в Рязани

Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на этапе Кубка России в Рязани
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, одержал победу в гонке преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию за 20.03,0, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
20:03.0
2
Антон Смольский
Беларусь
+18.1
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+33.0

Серебряную медаль завоевал белорус Антон Смольский. Он отстал от лидера на 18,1 секунды, также допустив одну ошибку в стрельбе. Представитель Свердловской области Кирилл Бажин замкнул тройку сильнейших с отставанием от победителя в 33,0 секунды при трёх промахах.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Гонка преследования 7,5 км. Мужчины:

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 20.03,0 (1 промах).
  2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 18,1 (1).
  3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +33,0 (3).
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