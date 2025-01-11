Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на этапе Кубка России в Рязани

Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, одержал победу в гонке преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию за 20.03,0, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевал белорус Антон Смольский. Он отстал от лидера на 18,1 секунды, также допустив одну ошибку в стрельбе. Представитель Свердловской области Кирилл Бажин замкнул тройку сильнейших с отставанием от победителя в 33,0 секунды при трёх промахах.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.

Гонка преследования 7,5 км. Мужчины: