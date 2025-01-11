Эдуард Латыпов в победной гонке преследования финишировал с флагом России
Поделиться
Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, взял флаг Российской Федерации во время победного финиша в гонке преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
20:03.0
2
Антон Смольский
Беларусь
+18.1
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+33.0
На последнем огневом рубеже он оторвался от ближайшего преследователя белоруса Антона Смольского и финишировал с флагом России в руках. Серебряную медаль завоевал Смольский. Он отстал от лидера на 18,1 секунды. Представитель Свердловской области Кирилл Бажин замкнул тройку сильнейших.
Фото: Кадр из трансляции
В связи с погодными условиями организаторы сократили дистанцию гонки преследования с 12,5 км до 7,7 км.
Комментарии
- 11 января 2025
-
11:52
-
11:51
-
11:24
-
10:39
-
10:30
-
09:41
-
09:24
-
00:45
-
00:30
- 10 января 2025
-
19:28
-
19:14
-
18:49
-
18:40
-
18:30
-
17:59
-
17:38
-
17:29
-
16:18
-
15:42
-
14:50
-
13:25
-
12:45
-
11:47
-
10:00
-
06:00
-
00:25
- 9 января 2025
-
23:41
-
23:31
-
21:57
-
21:44
-
20:21
-
19:55
-
17:55
-
17:31
-
17:21