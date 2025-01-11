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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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16:45 Мск
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Эдуард Латыпов в победной гонке преследования финишировал с флагом России

Эдуард Латыпов в победной гонке преследования финишировал с флагом России
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, взял флаг Российской Федерации во время победного финиша в гонке преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
20:03.0
2
Антон Смольский
Беларусь
+18.1
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+33.0

На последнем огневом рубеже он оторвался от ближайшего преследователя белоруса Антона Смольского и финишировал с флагом России в руках. Серебряную медаль завоевал Смольский. Он отстал от лидера на 18,1 секунды. Представитель Свердловской области Кирилл Бажин замкнул тройку сильнейших.

Фото: Кадр из трансляции

В связи с погодными условиями организаторы сократили дистанцию гонки преследования с 12,5 км до 7,7 км.

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