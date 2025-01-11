Эдуард Латыпов в победной гонке преследования финишировал с флагом России

Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, взял флаг Российской Федерации во время победного финиша в гонке преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.

На последнем огневом рубеже он оторвался от ближайшего преследователя белоруса Антона Смольского и финишировал с флагом России в руках. Серебряную медаль завоевал Смольский. Он отстал от лидера на 18,1 секунды. Представитель Свердловской области Кирилл Бажин замкнул тройку сильнейших.

Фото: Кадр из трансляции

В связи с погодными условиями организаторы сократили дистанцию гонки преследования с 12,5 км до 7,7 км.