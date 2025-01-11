Логинов объяснил пропуск четвёртого этапа Кубка России

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира в спринте, заслуженный мастер спорта России Александр Логинов пропустит четвёртый этап Альфа‑Банк Кубка России в Рязани из-за болезни.

«В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать. Сегодня ухудшений не было, поэтому вышел потренироваться. В суперспринте меня нет шансов увидеть. По понятным причинам после перелома руки у меня есть недостаток стрелкового навыка, и формат гонки немного не мой. Надо понимать, что в этом формате буду проигрывать. Лучше потренироваться и бежать уже в Рыбинске в полном объёме», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Ранее Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Александр преодолел дистанцию за 56 минут 9,8 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.