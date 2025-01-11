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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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Кубок мира по биатлону, 4-й этап, мужчины: во сколько гонка преследования, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 4-й этап, мужчины: во сколько гонка преследования, стартовый лист
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Сегодня, 11 января, в немецком Оберхофе состоится мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало пасьюта запланировано на 16:45 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 16:45 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Мужчины, гонка преследования на 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Кентен Фийон Майе (Франция).
2. Фабьен Клод (Франция).
3. Эмильен Жаклен (Франция).
4. Дмитрий Пидручный (Украина).
5. Мартин Улдаль (Норвегия).
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)...
10. Эрик Перро (Франция).
11. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
12. Мартин Понсилуома (Швеция).
13. Йоханнес Бё (Норвегия)...
16. Тарьей Бё (Норвегия)...
20. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

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