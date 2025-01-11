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Латыпов — о победе в пасьюте на КР: когда финишируешь с флагом, впечатления особенные

Латыпов — о победе в пасьюте на КР: когда финишируешь с флагом, впечатления особенные
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, поделился впечатлениями после победного финиша с российским флагом в гонке преследования на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
20:03.0
2
Антон Смольский
Беларусь
+18.1
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+33.0

«Впечатления, когда ты финишируешь с флагом, особенные. Получилось быстро и точно отработать на рубеже. Была одна ошибка, но по такой гонке это хороший результат. На третьем рубеже был ветер, я стрелял немного тяжеловато, были паузы, потому что немного покачивало. На последний рубеж подошёл спокойнее. Короткая гонка — это классно, не так устаёшь, но по такой трассе она тоже забирает много сил. Для зрителей это плюс, динамично выглядит. Рад, что пришло столько болельщиков посмотреть такую гонку», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Серебряную медаль завоевал белорус Антон Смольский. Он отстал от лидера на 18,1 секунды. Представитель Свердловской области Кирилл Бажин замкнул тройку сильнейших.

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