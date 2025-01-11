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Анастасия Халили выиграла пасьют на этапе КР, Метеля — третья с пятью промахами

Анастасия Халили выиграла пасьют на этапе КР, Метеля — третья с пятью промахами
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Российская биатлонистка Анастасия Халили одержала победу в гонке преследования на 7,5 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 22.05,7, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
22:05.7
2
Полина Плюснина
Ямало-Ненецкий АО — Мордовия
+9.3
3
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+38.3

Второе место заняла Полина Плюснина с отставанием в 9,3 секунды при безошибочной стрельбе на рубежах. Тройку призёров замкнула Виктория Метеля, проигравшая лидеру 38,3 и допустившая пять промахов.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Гонке преследования 7,5 км. Женщины:

  1. Анастасия Халили (Московская область) — 22.05,7 (3 промаха).
  2. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 9,3 (0).
  3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) + 38,3 (5).
  4. Динара Смольская (Беларусь) +42,5 (4).
  5. Кристина Резцова (Московская область) +57,6 (6).
  6. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +1.00,2 (2).
Общий зачёт КР по биатлону
Календарь КР по биатлону
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