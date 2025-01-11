Анастасия Халили выиграла пасьют на этапе КР, Метеля — третья с пятью промахами

Российская биатлонистка Анастасия Халили одержала победу в гонке преследования на 7,5 км на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 22.05,7, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла Полина Плюснина с отставанием в 9,3 секунды при безошибочной стрельбе на рубежах. Тройку призёров замкнула Виктория Метеля, проигравшая лидеру 38,3 и допустившая пять промахов.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.

Гонке преследования 7,5 км. Женщины: