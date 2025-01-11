Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно победила в гонке преследования на 4-м этапе КМ в Оберхофе

Лу Жанмонно победила в гонке преследования на 4-м этапе КМ в Оберхофе
Аудио-версия:
Комментарии

24-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). Дистанцию 10 км она преодолела за 31.14,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
31:14.9
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+18.1
3
Эльвира Эберг
Швеция
+26.2

Второй результат в финишном протоколе у норвежки Марен Ельмесет Киркеэйде с отставанием от лидера в 18,1 секунды и двумя промахами. Тройку лучших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг (+26,2), допустившая одну ошибку на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 4-й этап, Оберхоф. Гонка преследования, 10 км. Женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) - 31.14,9 (1 промах).
  2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 18,1 (2).
  3. Эльвира Эберг (Швеция) +26,2 (1).
  4. Осеан Мишелон (Франция) +28,9 (2).
  5. Селина Гротиан (Германия) +33,6 (2).
  6. Ришар Жанн (Франция) +33,7 (2).
Общий зачёт КМ по биатлону
Календарь КМ по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android