Лу Жанмонно победила в гонке преследования на 4-м этапе КМ в Оберхофе
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24-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). Дистанцию 10 км она преодолела за 31.14,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
31:14.9
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+18.1
3
Эльвира Эберг
Швеция
+26.2
Второй результат в финишном протоколе у норвежки Марен Ельмесет Киркеэйде с отставанием от лидера в 18,1 секунды и двумя промахами. Тройку лучших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг (+26,2), допустившая одну ошибку на стрельбище.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 4-й этап, Оберхоф. Гонка преследования, 10 км. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) - 31.14,9 (1 промах).
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 18,1 (2).
- Эльвира Эберг (Швеция) +26,2 (1).
- Осеан Мишелон (Франция) +28,9 (2).
- Селина Гротиан (Германия) +33,6 (2).
- Ришар Жанн (Франция) +33,7 (2).
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