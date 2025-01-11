Лу Жанмонно победила в гонке преследования на 4-м этапе КМ в Оберхофе

24-летняя французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). Дистанцию 10 км она преодолела за 31.14,9, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй результат в финишном протоколе у норвежки Марен Ельмесет Киркеэйде с отставанием от лидера в 18,1 секунды и двумя промахами. Тройку лучших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг (+26,2), допустившая одну ошибку на стрельбище.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 4-й этап, Оберхоф. Гонка преследования, 10 км. Женщины: