Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг отыграла 34 позиции и попала на подиум в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

Эльвира Эберг отыграла 34 позиции и попала на подиум в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе
Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг отыграла 34 позиции и заняла третье место в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). По итогам спринта она занимала 37-е место с более чем двухминутным отставанием от лидера.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
31:14.9
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+18.1
3
Эльвира Эберг
Швеция
+26.2

После финиша Эберг попала в объятия тренера шведской сборной.

Фото: Кадр из трансляции

Победительницей гонки стала французская биатлонистка Лу Жанмонно, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат в финишном протоколе у норвежки Марен Ельмесет Киркеэйде с отставанием от лидера в 18,1 секунды и двумя промахами. Эберг совершила одну ошибку на стрельбище и проиграла Жанмонно 26,2 секунды.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android