Эльвира Эберг отыграла 34 позиции и попала на подиум в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг отыграла 34 позиции и заняла третье место в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). По итогам спринта она занимала 37-е место с более чем двухминутным отставанием от лидера.

После финиша Эберг попала в объятия тренера шведской сборной.

Фото: Кадр из трансляции

Победительницей гонки стала французская биатлонистка Лу Жанмонно, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат в финишном протоколе у норвежки Марен Ельмесет Киркеэйде с отставанием от лидера в 18,1 секунды и двумя промахами. Эберг совершила одну ошибку на стрельбище и проиграла Жанмонно 26,2 секунды.