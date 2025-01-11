Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, братья Бё дополнили подиум
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). Спортсмен преодолел дистанцию за 33.25,5, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял Тарьей Бё, отыгравший 14 позиций со старта. Тройку призёров дополнил Йоханнес Бё, который стартовал с 13-го места.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
33:25.5
2
Тарьей Бё
Норвегия
+5.2
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+19.7
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап, Оберхоф. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 33.25,5 (два промаха).
- Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 5,2 (1).
- Йоханнес Бё (Норвегия) +19,7 (2).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +23,6 (5).
- Эрик Перро (Франция) +23,7 (3).
- Дмитрий Пидручный (Украина) +25,8 (3).
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