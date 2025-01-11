Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, в топ-6 без изменений

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после гонки преследования на четвёртом этапе КМ в Оберхофе (Германия). В её активе 599 очков. Второе место занимает француженка Лу Жанмонно (483), тройку лидеров замыкает шведка Эльвира Эберг (440). Отметим, что в топ-6 рейтинга не произошло никаких изменений.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: