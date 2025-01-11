Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, в топ-6 без изменений
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после гонки преследования на четвёртом этапе КМ в Оберхофе (Германия). В её активе 599 очков. Второе место занимает француженка Лу Жанмонно (483), тройку лидеров замыкает шведка Эльвира Эберг (440). Отметим, что в топ-6 рейтинга не произошло никаких изменений.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
31:14.9
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+18.1
3
Эльвира Эберг
Швеция
+26.2
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 599 очков;
- Лу Жанмонно (Франция) — 483;
- Эльвира Эберг (Швеция) — 440;
- Жулия Симон (Франция) – 375;
- Суви Минккинен (Финляндия) — 372;
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 357.
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