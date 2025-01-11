Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно сместила Пройс с первого места

Французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после победы на четвёртом этапе в Оберхофе (Германия). В её активе 203 очка. Она сместила с лидерской позиции немку Франциску Пройс (176), занявшую 20-е место в гонке. Тройку лидеров замыкает француженка Жулия Симон (151).

Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Женщины: