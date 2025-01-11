Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно сместила Пройс с первого места
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла на первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после победы на четвёртом этапе в Оберхофе (Германия). В её активе 203 очка. Она сместила с лидерской позиции немку Франциску Пройс (176), занявшую 20-е место в гонке. Тройку лидеров замыкает француженка Жулия Симон (151).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
31:14.9
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+18.1
3
Эльвира Эберг
Швеция
+26.2
Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 203 очка;
- Франциска Пройс (Германия) — 176;
- Жулия Симон (Франция) — 151;
- Эльвира Эберг (Швеция) — 147;
- Ванесса Фойгт (Германия) — 140;
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 140.
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