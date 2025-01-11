Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, Легрейд — второй

Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, Легрейд — второй
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 662 очка. Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд (582), который одержал победу в гонке преследования на четвёртом этапе КМ в Оберхофе (Германия). Тройку сильнейших замыкает Эмильен Жаклен из Франции (468).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
33:25.5
2
Тарьей Бё
Норвегия
+5.2
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+19.7

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 662 очка.
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 582.
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 468.
  4. Эрик Перро (Франция) — 449.
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 395.
  6. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 381.
Материалы по теме
Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, братья Бё дополнили подиум
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android