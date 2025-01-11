Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, Легрейд — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 662 очка. Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд (582), который одержал победу в гонке преследования на четвёртом этапе КМ в Оберхофе (Германия). Тройку сильнейших замыкает Эмильен Жаклен из Франции (468).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
33:25.5
2
Тарьей Бё
Норвегия
+5.2
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+19.7
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 662 очка.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 582.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 468.
- Эрик Перро (Франция) — 449.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 395.
- Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 381.
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