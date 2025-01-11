Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025, Легрейд — второй

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 662 очка. Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд (582), который одержал победу в гонке преследования на четвёртом этапе КМ в Оберхофе (Германия). Тройку сильнейших замыкает Эмильен Жаклен из Франции (468).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 662 очка. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 582. Эмильен Жаклен (Франция) — 468. Эрик Перро (Франция) — 449. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 395. Вебьëрн Сëрум (Норвегия) — 381.