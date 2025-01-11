Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует, Легрейд вышел на второе место

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсмен набрал 245 очков по итогам четвёртого этапа КМ в Оберхофе (Германия). Второе место занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд, набравший 200 очков. На третьем месте расположился француз Эмильен Жаклен (170 очков).

Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Мужчины: