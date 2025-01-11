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Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует, Легрейд вышел на второе место

Зачёт пасьютов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует, Легрейд вышел на второе место
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025. Спортсмен набрал 245 очков по итогам четвёртого этапа КМ в Оберхофе (Германия). Второе место занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд, набравший 200 очков. На третьем месте расположился француз Эмильен Жаклен (170 очков).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
33:25.5
2
Тарьей Бё
Норвегия
+5.2
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+19.7

Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 245 очков
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 200
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 170
  4. Эрик Перро (Франция) — 154
  5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 141
  6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 125.
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