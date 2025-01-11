Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Метеля обошла Сливко за 2-е место

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 379 очков. На вторую строчку вышла Полина Плюснина с результатом 327 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (324).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:

Наталия Шевченко (Свердловская область) — 379 очков. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 324. Виктория Сливко (Тюменская область) — 324. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 306. Кристина Резцова (Московская область) — 296. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 257.