Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Метеля обошла Сливко за 2-е место
Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 379 очков. На вторую строчку вышла Полина Плюснина с результатом 327 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (324).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, женщины. Общий зачёт:
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 379 очков.
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 324.
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 324.
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 306.
- Кристина Резцова (Московская область) — 296.
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 257.
Комментарии