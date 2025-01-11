Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов укрепил лидерство, Бабиков — второй
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Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, укрепил лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 11 января, он выиграл гонку преследования в рамках четвёртого этапа в Рязани, после которого в его активе стало 312 очков. Второе место занимает Антон Бабиков с результатом 285 очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (283 очка).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. 7.5 км. Гонка преследования
11 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
20:03.0
2
Антон Смольский
Беларусь
+18.1
3
Кирилл Бажин
Свердловская область
+33.0
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 312 очков.
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 285.
- Кирилл Бажин (Свердловская область) — 283.
- Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 256.
- Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 242.
- Александр Поварницын (Тюменская область) — 239.
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