Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов укрепил лидерство, Бабиков — второй

Биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, укрепил лидерство в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025. Сегодня, 11 января, он выиграл гонку преследования в рамках четвёртого этапа в Рязани, после которого в его активе стало 312 очков. Второе место занимает Антон Бабиков с результатом 285 очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (283 очка).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, мужчины. Общий зачёт:

Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 312 очков. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 285. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 283. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 256. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 242. Александр Поварницын (Тюменская область) — 239.