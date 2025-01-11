Мазе: мы не против российских спортсменов, но у нас есть кое-что против политики Путина

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Как вы считаете, правильно ли исключать российских спортсменов?

— Честно говоря, я в этом не уверен. Может быть, им стоит приехать в Европу и увидеть, как мы воспринимаем происходящее. Мы ничего не имеем против российских спортсменов, но у нас есть кое-что против Путина и его политики. Аналогично мы не согласны с Трампом и его политикой, — приводит слова Мазе VG.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов с 2022 года из‑за ситуации на Украине.