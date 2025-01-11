«Это фантастика». Эльвира Эберг — о своём прорыве с 37-го на третье место в Оберхофе

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг высказалась о своём выступлении в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она сумела совершить впечатляющий прорыв после спринта, поднявшись с 37-го места на третье.

«На такой позиции гораздо веселее, именно здесь я хочу быть. В целом это фантастика. Сегодня утром не ожидала, что финиширую на подиуме. На последнем круге я просто катилась. Было очень приятно оказаться на пьедестале, вот таким образом взять реванш после нескольких трудных спринтов. Начиная с полной темноты в четверг и заканчивая одной из лучших гонок, в которых я когда-либо участвовала, это значит для меня очень много», — приводит слова Эберг Aftonbladet.