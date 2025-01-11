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Французские биатлонистки заняли первые четыре места в спринте на этапе Кубка IBU

Французские биатлонистки заняли первые четыре места в спринте на этапе Кубка IBU
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Четыре французские биатлонистки попали в топ-4 спринта на четвёртом этапе Кубка IBU сезона-2024/2025, который проходит в Арбере (Германия). Победу одержала Жилонн Гигонна, сестра чемпиона мира Антонена Гигонна. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 20.34,0, допустив один промах на четырёх рубежах.

Второе место заняла Амандин Менжен с отставанием 6,5 секунды. Тройку призёров замкнула Вольдия Галмас-Полен (+11,8). На четвёртой позиции финишировала Софи Шово (+22,5).

Биатлон. Кубок IBU — 2024/2025. Четвёртый этап, Арбер. Спринт 7,5 км, женщины:

  1. Жилонн Гигонна (Франция) — 20.34,0 (один промах).
  2. Амандин Менжен (Франция) — отставание 6,5 (1).
  3. Вольдия Галмас-Полен (Франция) +11,8 (1).
  4. Софи Шово (Франция) +22,8 (2).
  5. Марте Йохансен (Норвегия) +26,6 (0).
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