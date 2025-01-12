Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира по биатлону, 4-й этап: во сколько начнётся сингл-микст, стартовый лист

Сегодня, 12 января, в немецком Оберхофе состоится супермикст (2x6 + 2x7,5 км) в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки запланировано на 14:20 мск.

Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Супермикст (2x6 + 2x7,5 км). Стартовый лист (частично):

1. Швеция (Виктор Брандт, Анна Магнуссон).

2. Франция (Кентен Фийон Майе, Пола Боте).

3. Германия (Юстус Штрелов, Селина Гротиан).

4. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер).

5. Норвегия (Вебьёрн Сёрум, Каролин Оффигстад Кноттен).

7. Швейцария (Никлас Хартвег, Эми Басерга).

8. Эстония (Рене Захна, Регина Оя).

9. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен).