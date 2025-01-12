Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Никита Поршнев показал лучший результат в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани

Никита Поршнев показал лучший результат в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонист Никита Поршнев, представляющий ХМАО-Югра, занял первое место в квалификации суперспринта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию 4,5 км за 11.24,1, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. Суперспринт 4.5 км. Квалификация
12 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
11:24.4
2
Максим Воробей
Беларусь
+3.6
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+5.0

Второй результат показал белорус Максим Воробей. Он отстал от лидера на 3,6 секунды, совершив две ошибки в стрельбе. Представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков замкнул тройку сильнейших с отставанием от победителя в 5,0 секунды при одном промахе.

Всего в финальный этап квалифицировались 30 биатлонистов.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Мужчины:

  1. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 11.24,1 (1 промах).
  2. Максим Воробей (Беларусь) — отставание 3,6 (2).
  3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +5,0 (1).
Календарь КР по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android