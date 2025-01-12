Никита Поршнев показал лучший результат в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани

Биатлонист Никита Поршнев, представляющий ХМАО-Югра, занял первое место в квалификации суперспринта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию 4,5 км за 11.24,1, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второй результат показал белорус Максим Воробей. Он отстал от лидера на 3,6 секунды, совершив две ошибки в стрельбе. Представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков замкнул тройку сильнейших с отставанием от победителя в 5,0 секунды при одном промахе.

Всего в финальный этап квалифицировались 30 биатлонистов.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.

Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Мужчины: