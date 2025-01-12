Никита Поршнев показал лучший результат в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани
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Биатлонист Никита Поршнев, представляющий ХМАО-Югра, занял первое место в квалификации суперспринта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию 4,5 км за 11.24,1, допустив один промах на двух огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. Суперспринт 4.5 км. Квалификация
12 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
11:24.4
2
Максим Воробей
Беларусь
+3.6
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+5.0
Второй результат показал белорус Максим Воробей. Он отстал от лидера на 3,6 секунды, совершив две ошибки в стрельбе. Представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков замкнул тройку сильнейших с отставанием от победителя в 5,0 секунды при одном промахе.
Всего в финальный этап квалифицировались 30 биатлонистов.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Мужчины:
- Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 11.24,1 (1 промах).
- Максим Воробей (Беларусь) — отставание 3,6 (2).
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +5,0 (1).
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