Анна Сола показала лучшее время в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани
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Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла первое место в квалификации суперспринта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Она преодолела дистанцию 4,5 км за 12.25,9, допустив два промаха на двух огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. Суперспринт 4.5 км. Квалификация
12 января 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
12:25.9
2
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+14.3
3
Екатерина Мошкова
ХМАО-Югра
+14.9
Второй результат показала Анастасия Гришина из Новосибирской области. Она отстала от лидера на 14,3 секунды, совершив одну ошибку в стрельбе. Представительница ХМАО-Югра Екатерина Мошкова замкнула тройку сильнейших с отставанием от победителя в 14,9 секунды при одном промахе.
Всего в финальный этап квалифицировались 30 биатлонисток.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Женщины:
- Анна Сола (Беларусь) - 12.25,9 (2 промаха).
- Анастасия Гришина (Новосибирская область) — отставание 14,3 (1).
- Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) +14,9 (1).
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