Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анна Сола показала лучшее время в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани

Анна Сола показала лучшее время в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла первое место в квалификации суперспринта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Она преодолела дистанцию 4,5 км за 12.25,9, допустив два промаха на двух огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. Суперспринт 4.5 км. Квалификация
12 января 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
12:25.9
2
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+14.3
3
Екатерина Мошкова
ХМАО-Югра
+14.9

Второй результат показала Анастасия Гришина из Новосибирской области. Она отстала от лидера на 14,3 секунды, совершив одну ошибку в стрельбе. Представительница ХМАО-Югра Екатерина Мошкова замкнула тройку сильнейших с отставанием от победителя в 14,9 секунды при одном промахе.

Всего в финальный этап квалифицировались 30 биатлонисток.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Женщины:

  1. Анна Сола (Беларусь) - 12.25,9 (2 промаха).
  2. Анастасия Гришина (Новосибирская область) — отставание 14,3 (1).
  3. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) +14,9 (1).
Календарь КР по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android