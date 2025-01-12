Анна Сола показала лучшее время в квалификации суперспринта на этапе КР в Рязани

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла первое место в квалификации суперспринта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Она преодолела дистанцию 4,5 км за 12.25,9, допустив два промаха на двух огневых рубежах.

Второй результат показала Анастасия Гришина из Новосибирской области. Она отстала от лидера на 14,3 секунды, совершив одну ошибку в стрельбе. Представительница ХМАО-Югра Екатерина Мошкова замкнула тройку сильнейших с отставанием от победителя в 14,9 секунды при одном промахе.

Всего в финальный этап квалифицировались 30 биатлонисток.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.

Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Женщины: