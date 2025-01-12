Рустам Каюмов стал победителем суперспринта на этапе Кубка России в Рязани
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Биатлонист Рустам Каюмов, представляющий Ямало-Ненецкий АО, победил в суперспринте в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию 5 км за 18.53,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. Суперспринт 5 км. Финал
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
18:53.5
2
Александр Бектуганов
Ямало-Ненецкий АО
+8.2
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+8.3
Второй результат показал ещё один представитель Ямало-Ненецкого АО Александр Бектуганов, в финишном створе опередивший Антона Бабикова из Башкортостана.
Отметим, что штрафной круг в гонке был укороченным и составлял 75 метров.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Суперспринт 5 км. Мужчины. Финал:
- Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) - 18.53,5 (0 промахов).
- Александр Бектуганов (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 8,2 (1).
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +8,3 (1).
- Данил Матерков (Республика Башкортостан) +21,5 (1).
- Никита Лобастов (Беларусь) +27,9 (3).
- Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) +30,0 (3).
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