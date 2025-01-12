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Рустам Каюмов стал победителем суперспринта на этапе Кубка России в Рязани

Биатлонист Рустам Каюмов, представляющий Ямало-Ненецкий АО, победил в суперспринте в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию 5 км за 18.53,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй результат показал ещё один представитель Ямало-Ненецкого АО Александр Бектуганов, в финишном створе опередивший Антона Бабикова из Башкортостана.

Отметим, что штрафной круг в гонке был укороченным и составлял 75 метров.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.

Суперспринт 5 км. Мужчины. Финал:

Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) - 18.53,5 (0 промахов). Александр Бектуганов (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 8,2 (1). Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +8,3 (1). Данил Матерков (Республика Башкортостан) +21,5 (1). Никита Лобастов (Беларусь) +27,9 (3). Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) +30,0 (3).