Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Рустам Каюмов стал победителем суперспринта на этапе Кубка России в Рязани

Рустам Каюмов стал победителем суперспринта на этапе Кубка России в Рязани
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонист Рустам Каюмов, представляющий Ямало-Ненецкий АО, победил в суперспринте в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Он преодолел дистанцию 5 км за 18.53,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Мужчины. Суперспринт 5 км. Финал
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
18:53.5
2
Александр Бектуганов
Ямало-Ненецкий АО
+8.2
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+8.3

Второй результат показал ещё один представитель Ямало-Ненецкого АО Александр Бектуганов, в финишном створе опередивший Антона Бабикова из Башкортостана.

Отметим, что штрафной круг в гонке был укороченным и составлял 75 метров.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Суперспринт 5 км. Мужчины. Финал:

  1. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) - 18.53,5 (0 промахов).
  2. Александр Бектуганов (Ямало-Ненецкий АО) — отставание 8,2 (1).
  3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +8,3 (1).
  4. Данил Матерков (Республика Башкортостан) +21,5 (1).
  5. Никита Лобастов  (Беларусь) +27,9 (3).
  6. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) +30,0 (3).
Календарь КР по биатлону
Материалы по теме
Триумф фигуристов и аншлаги на трибунах. Итоги 11 января на Российско-китайских играх
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android