Анна Сола победила в суперспринте в рамках четвёртого этапа Кубка России

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла первое место в суперспринте в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Она преодолела дистанцию 5 км за 20.50,9, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй результат показала Кристина Резцова из Московской области. Она отстала от лидера на 5,4 секунды, совершив две ошибки в стрельбе. Ещё одна представительница Беларуси Динара Смольская замкнула тройку сильнейших с отставанием от победительницы в 10,8 секунды при трёх промахах.

Отметим, что штрафной круг в гонке был укороченным и составлял 75 метров.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.

Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Женщины:

Анна Сола (Беларусь) — 20.50,9 (2 промаха). Кристина Резцова (Московская область) - отставание 5,4 (2). Динара Смольская (Беларусь) +10,8 (3).