Анна Сола победила в суперспринте в рамках четвёртого этапа Кубка России
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Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла первое место в суперспринте в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани. Она преодолела дистанцию 5 км за 20.50,9, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. Суперспринт 5 км. Финал
12 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
20:50.9
2
Кристина Резцова
Московская область
+5.4
3
Динара Смольская
Беларусь
+10.8
Второй результат показала Кристина Резцова из Московской области. Она отстала от лидера на 5,4 секунды, совершив две ошибки в стрельбе. Ещё одна представительница Беларуси Динара Смольская замкнула тройку сильнейших с отставанием от победительницы в 10,8 секунды при трёх промахах.
Отметим, что штрафной круг в гонке был укороченным и составлял 75 метров.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань.
Суперспринт. Квалификация 4,5 км. Женщины:
- Анна Сола (Беларусь) — 20.50,9 (2 промаха).
- Кристина Резцова (Московская область) - отставание 5,4 (2).
- Динара Смольская (Беларусь) +10,8 (3).
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