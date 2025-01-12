Сеппяля и Минккинен выиграли сингл-микст, одержав свою первую победу на этапах КМ

В немецком Оберхофе завершился супермикст (2x6 + 2x7,5 км) в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Победу в гонке одержала команда Финляндии в составе Теро Сеппяля и Суви Минккинен. Они преодолели дистанцию за 39.17,1, затратив пять дополнительных патронов.

Вторыми финишировали Кентен Фийон Майе и Пола Боте из Франции, проигравшие победителям 5,8 и взявшие восемь дополнительных патронов. Тройку призёров замкнули немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Селина Гротиан (+24,9).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Супермикст (2x6 + 2x7,5 км):

Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) - 39.17,1 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов). Франция (Кентен Фийон Майе, Пола Боте) — отставание 5,8 (0+8). Германия (Юстус Штрелов, Селина Гротиан) +24,9 (0+11). Швейцария (Никлас Хартвег, Эми Басерга) +46,4 (1+8). Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) +52,1 (0+8). Словения (Яков Фак, Лена Репинц) +55,3 (0+9).

Отметим, что это первая в истории победа Финляндии на Кубке мира в данной дисциплине.