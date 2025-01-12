Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сеппяля и Минккинен выиграли сингл-микст, одержав свою первую победу на этапах КМ

Сеппяля и Минккинен выиграли сингл-микст, одержав свою первую победу на этапах КМ
Аудио-версия:
Комментарии

В немецком Оберхофе завершился супермикст (2x6 + 2x7,5 км) в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Победу в гонке одержала команда Финляндии в составе Теро Сеппяля и Суви Минккинен. Они преодолели дистанцию за 39.17,1, затратив пять дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
12 января 2025, воскресенье. 14:20 МСК
Окончено
1
Финляндия
2
Франция
3
Германия

Вторыми финишировали Кентен Фийон Майе и Пола Боте из Франции, проигравшие победителям 5,8 и взявшие восемь дополнительных патронов. Тройку призёров замкнули немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Селина Гротиан (+24,9).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, четвёртый этап. Супермикст (2x6 + 2x7,5 км):

  1. Финляндия (Теро Сеппяля, Суви Минккинен) - 39.17,1 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
  2. Франция (Кентен Фийон Майе, Пола Боте) — отставание 5,8 (0+8).
  3. Германия (Юстус Штрелов, Селина Гротиан) +24,9 (0+11).
  4. Швейцария (Никлас Хартвег, Эми Басерга) +46,4 (1+8).
  5. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) +52,1 (0+8).
  6. Словения (Яков Фак, Лена Репинц) +55,3 (0+9).

Отметим, что это первая в истории победа Финляндии на Кубке мира в данной дисциплине.

Календарь КМ по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android