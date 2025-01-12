Анастасия Халили упала на старте финала женского суперспринта

Российская биатлонистка, победительница юниорского чемпионата Европы 2019 года, обладательница Кубка России в сезоне-2022/2023 Анастасия Халили в финале женского суперспринта в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 на 5 км поскользнулась на повороте и упала, сломав лыжную палку.

Фото: скриншот из трансляции

Падение Анастасии произошло почти сразу после старта гонки, недалеко от отсечки 0,8 км. Столкновение с кем-то из соперниц можно исключить.

Победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Анна Сола в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025. Она преодолела дистанцию 5 км за 20.50,9, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.