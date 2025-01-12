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Анастасия Халили упала на старте финала женского суперспринта

Анастасия Халили упала на старте финала женского суперспринта
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Российская биатлонистка, победительница юниорского чемпионата Европы 2019 года, обладательница Кубка России в сезоне-2022/2023 Анастасия Халили в финале женского суперспринта в рамках Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 на 5 км поскользнулась на повороте и упала, сломав лыжную палку.

Фото: скриншот из трансляции

Падение Анастасии произошло почти сразу после старта гонки, недалеко от отсечки 0,8 км. Столкновение с кем-то из соперниц можно исключить.

Победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Анна Сола в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2024/2025. Она преодолела дистанцию 5 км за 20.50,9, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. Суперспринт 5 км. Финал
12 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
20:50.9
2
Кристина Резцова
Московская область
+5.4
3
Динара Смольская
Беларусь
+10.8
Комментарии
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