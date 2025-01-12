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«Всё было сделано на 10 из 10». Антон Бабиков — об организации этапа КР в Рязани

«Всё было сделано на 10 из 10». Антон Бабиков — об организации этапа КР в Рязани
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Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал о погодных условиях во время четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Рязани.

«Организаторы этапа в Рязани сделали всё, что смогли. На самом деле нам даже немного повезло, потому что в субботу должен был пройти сильный дождь, но его не было, и трасса в воскресенье была лучшая за все дни. В сложившихся непростых условиях всё было сделано на 10 из 10.
Что касается сложности круга, то на этом коротком отрезке тоже можно сильно устать. Да и все были в равных условиях, скоростные спортсмены не могли чувствовать себя уверенно, потому что им негде было отыгрывать отставания.

Атмосфера классная, да и всегда очень приятно, когда полные трибуны. На этом стадионе всё очень компактно, уютно. Большое спасибо Рязани!» — рассказал Бабиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Напомним, Бабиков на этапе в Рязани завоевал две бронзовые медали (спринт и суперспринт).

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