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«Побоялась взять флаг». Анна Сола прокомментировала победу на этапе Кубка России

«Побоялась взять флаг». Анна Сола прокомментировала победу на этапе Кубка России
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала победу в суперспринте на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 4, Рязань
Женщины. Суперспринт 5 км. Финал
12 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
20:50.9
2
Кристина Резцова
Московская область
+5.4
3
Динара Смольская
Беларусь
+10.8

«Всё очень здорово, я ещё не осознала, что сегодня такой хороший день. Столько было неудач прежде, но сегодня я по-настоящему счастлива!

На финише мне показалось, что девчонки совсем рядом. Побоялась взять флаг, чтобы меня не обогнали. Я выложилась, руки-ноги забились, так что, честно говоря, был страх потерять первое место.

Когда в гонке упустила первое место, то просто бросилась в погоню, выполняла свою работу и надеялась сделать ноль на следующем огневом рубеже. И на последней стойке, в решающий момент у меня наконец-то получилось!» — сказала Сола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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