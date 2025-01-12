«Побоялась взять флаг». Анна Сола прокомментировала победу на этапе Кубка России

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала победу в суперспринте на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Рязани.

«Всё очень здорово, я ещё не осознала, что сегодня такой хороший день. Столько было неудач прежде, но сегодня я по-настоящему счастлива!

На финише мне показалось, что девчонки совсем рядом. Побоялась взять флаг, чтобы меня не обогнали. Я выложилась, руки-ноги забились, так что, честно говоря, был страх потерять первое место.

Когда в гонке упустила первое место, то просто бросилась в погоню, выполняла свою работу и надеялась сделать ноль на следующем огневом рубеже. И на последней стойке, в решающий момент у меня наконец-то получилось!» — сказала Сола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.