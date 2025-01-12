«Для меня это просто цифры». Антон Бабиков — о лидерстве в общем зачёте Кубка России

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал о своём отношении к положению в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025.

«За общим зачётом слежу, но не пристально. Люди вокруг говорят об этом, напоминают, но для меня всё это не принципиально. Во-первых, потому что сейчас только экватор сезона. Всё самое сложное ещё впереди. Во-вторых, потому что я не ставлю перед собой задачу выиграть Кубок России или, допустим, быть первым в рейтинге. Для меня это просто цифры», — сказал биатлонист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Отметим, что Бабиков возглавил общий зачёт Кубка России после сегодняшней бронзы в суперспринте на четвёртом этапе в Рязани.