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Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая

Сегодня, 12 января, сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). Спортсмены преодолели дистанцию за 1:04.24,1, затратив. В состав команды вошли: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома Эльвира Эберг и Ханна Эберг.

Второе место заняли спортсмены из Франции, отстав от лидера на 12,8. Тройку сильнейших замкнули представители Норвегии (+1.11,4).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия). Смешанная эстафета:

Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 1:04.24,1 (2 штрафных круга + 10 дополнительных патронов) Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Ришар Жанн, Лу Жанмонно) — отставание +12,8 (1+7) Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде) +1.11,4 (1 +9) Швейцария + 2.13,5 (1 +11) Германия +2.21,0 (3 +10)