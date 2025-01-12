Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Франция — вторая
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Сегодня, 12 января, сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на четвёртом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Оберхофе (Германия). Спортсмены преодолели дистанцию за 1:04.24,1, затратив. В состав команды вошли: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома Эльвира Эберг и Ханна Эберг.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 4, Оберхоф, Германия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 января 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия
Второе место заняли спортсмены из Франции, отстав от лидера на 12,8. Тройку сильнейших замкнули представители Норвегии (+1.11,4).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Четвёртый этап. Оберхоф (Германия). Смешанная эстафета:
- Швеция (Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — 1:04.24,1 (2 штрафных круга + 10 дополнительных патронов)
- Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Ришар Жанн, Лу Жанмонно) — отставание +12,8 (1+7)
- Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде) +1.11,4 (1 +9)
- Швейцария + 2.13,5 (1 +11)
- Германия +2.21,0 (3 +10)
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